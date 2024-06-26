Торговцев оружием задержали в Украине — СБУ

В трех областях Украины работал черный рынок оружия — в СБУ рассказали о масштабах
В трех областях Украины действовал черный рынок оружия. Шестеро организаторов нелегального бизнеса были задержаны правоохранителями.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в среду, 26 июня.
В каких областях работал черный рынок оружия
В СБУ рассказывают, что в Киевской, Николаевской и Львовской областях были задержаны шесть организаторов незаконных продаж.
Мужчины находили боевые средства поражения на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины и затем пытались продать криминалитету.
"Среди изъятого у фигурантов — российские гранатометы, автоматы Калашникова и более 20 тыс. боеприпасов к ним", — говорится в сообщении.
Львовская область
Во Львовской области два руководителя местного благотворительного фонда подпольно торговали оружием.
"Один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места бывших боев, где собирал средства поражения", — рассказывают в спецслужбе.
"Трофеи" мужчина передавал сообщнику. Тот их хранил на чердаке собственного дома.
Впоследствии мужчины решили продать оружие местному криминалитету. За автоматы АК-74 и АКС-74 они просили $500 за единицу.
Во время обысков было изъято:
- гранатомет РПГ-26;
- 6 автоматов АК-74 и АКС-74;
- противопехотную мину МОН-50;
- гранаты РГД-5 и Ф-1;
- десятки тысяч патронов к стрелковому оружию.
Киевская область
В Киевской области мужчина хотел продать боевой арсенал. В него входило более 20 осколочных гранат и противотанковых ручных гранатометов.
Во время обысков в гараже задержанного также нашли автомат Калашникова и более 1,5 тыс. патронов разного калибра.
"Вооружение он собирал в местных населенных пунктах, которые были под оккупацией в начале полномасштабного вторжения России", — отметили в Службе безопасности.
Николаевская область
В Николаевской области были задержаны трое нелегальных продавцов оружия. Они тоже находили ее на местах боев. Оружие хранили в лесополосе. В тайнике были обнаружены боевые гранаты и партия патронов.
"В настоящее время по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.
Там подчеркнули, что все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ.
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