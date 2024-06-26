Торговцев оружием задержали в Украине — СБУ

Задержанные торговцы оружием. Фото: СБУ

В трех областях Украины действовал черный рынок оружия. Шестеро организаторов нелегального бизнеса были задержаны правоохранителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в среду, 26 июня.

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В СБУ рассказывают, что в Киевской, Николаевской и Львовской областях были задержаны шесть организаторов незаконных продаж.

Мужчины находили боевые средства поражения на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины и затем пытались продать криминалитету.

"Среди изъятого у фигурантов — российские гранатометы, автоматы Калашникова и более 20 тыс. боеприпасов к ним", — говорится в сообщении.

Оружие, которое собирались продать. Фото: СБУ

Львовская область

Во Львовской области два руководителя местного благотворительного фонда подпольно торговали оружием.

"Один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места бывших боев, где собирал средства поражения", — рассказывают в спецслужбе.

"Трофеи" мужчина передавал сообщнику. Тот их хранил на чердаке собственного дома.

Впоследствии мужчины решили продать оружие местному криминалитету. За автоматы АК-74 и АКС-74 они просили $500 за единицу.

Во время обысков было изъято:

гранатомет РПГ-26;

6 автоматов АК-74 и АКС-74;

противопехотную мину МОН-50;

гранаты РГД-5 и Ф-1;

десятки тысяч патронов к стрелковому оружию.

Работник спецслужбы осматривает схрон с оружием. Фото: СБУ

Киевская область

В Киевской области мужчина хотел продать боевой арсенал. В него входило более 20 осколочных гранат и противотанковых ручных гранатометов.

Во время обысков в гараже задержанного также нашли автомат Калашникова и более 1,5 тыс. патронов разного калибра.

"Вооружение он собирал в местных населенных пунктах, которые были под оккупацией в начале полномасштабного вторжения России", — отметили в Службе безопасности.

Оружие передадут на нужды ВСУ. Фото: СБУ

Николаевская область

В Николаевской области были задержаны трое нелегальных продавцов оружия. Они тоже находили ее на местах боев. Оружие хранили в лесополосе. В тайнике были обнаружены боевые гранаты и партия патронов.

"В настоящее время по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.

Там подчеркнули, что все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ.

Ранее мы писали, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.

А в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием . Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.