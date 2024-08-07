У Луганську російські загарбники не платять зарплати

Понівечені трамваї у Луганську. Фото ілюстративне: Східний варіант

У тимчасово окупованому Луганську бюджетникам більше не платять заробітну платню. Цього разу російські окупанти вирішили зекономити на трамвайно-тролейбусному управлінні на території так званої "ЛНР".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у середу, 7 серпня.

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Російські окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління так званої "ЛНР". Ця проблема триває від березня минулого року.

У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства станом на сьогодні так і не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати.

Затримка з виплатами і заборгованістю по оплаті праці тут є системними, що призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому російськими загарбниками місті.

Така ж ситуація й у тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Причина лишається та сама — немає водіїв.