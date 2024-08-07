В Луганске российские захватчики не платят зарплаты

Изуродованные трамваи в Луганске. Фото иллюстративный: Восточный вариант

Во временно оккупированном Луганске бюджетникам больше не платят заработную плату. В этот раз российские оккупанты решили сэкономить на трамвайно-троллейбусном управлении на территории так называемой "ЛНР".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в среду, 7 августа.

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Российские оккупанты решили сэкономить на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления так называемой "ЛНР". Эта проблема продолжается с марта прошлого года.

Во временно оккупированном Луганске 16 водителей местного коммунального предприятия по состоянию на сегодняшний день так и не получили по меньшей мере полтора миллиона российских рублей зарплаты.

Задержка с выплатами и задолженностью по оплате труда здесь является системной, что привело к критической нехватке водителей общественного транспорта в оккупированном российскими захватчиками городе.

Такая же ситуация и во временно оккупированном Донецке. Здесь на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина остается та же — нет водителей.