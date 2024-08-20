У Тернополі горить промисловий об'єкт внаслідок нічної атаки Росії

У Тернополі після нічної атаки горить промисловий об'єкт
У Тернополі внаслідок нічної атаки Росії 20 серпня близько 03:00 години загорівся промисловий об'єкт. Місцева влада закликає містян обмежити перебування на вулиці та не відчиняти вікна.
Про це стало відомо 20 серпня під час брифінгу представників влади та ДСНС у Тернополі.
В Тернополі атакували промисловий об'єкт
Перші повідомлення про наслідки ворожої атаки опублікував міський голова Тернополі Сергій Надал.
Він порадив мешканцям масивів Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий світ та села Біла міцно зачинити вікна через пожежу, що спричинила запах горілості.
Вранці у мережі почали з'являтися перші фото та відео з наслідків пожежі. На них чітко видно густий чорний дим, який здіймається з промислового об'єкта. Також у мережі ширилась інформація про перевищення допустимого рівня забрудненості повітря.
Які наслідки влучання у промисловий об'єкт в Тернополі
Як розповів голова Тернопільської ДСНС Віктор Маслей, ворог влучив в одну з ємностей промислового об'єкта, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. До гасіння залучили 90 рятувальників, а також пожежні поїзди з Тернополя та Львова.
"Було встановлено загоряння внаслідок влучання ворожого предмета в одну із ємкостей, де зберігались паливно-мастильні матеріали. Понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяги залучили до гасіння пожежі. Наразі пожежу локалізували і продовжують гасити. Потерпілих немає", — повідомив Віктор Маслей.
Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Також в ДСНС додали, що наразі шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, відповідні проби зразків вже проаналізували. Попри це місцева влада звернулася до тернополян із рекомендацією обмежити прогулянки на подвір'ї та зачинити вікна у приміщенні, адже гасіння пожежі досі триває.
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