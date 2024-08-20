У Тернополі горить промисловий об'єкт внаслідок нічної атаки Росії

Дим від сильної пожежі у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі внаслідок нічної атаки Росії 20 серпня близько 03:00 години загорівся промисловий об'єкт. Місцева влада закликає містян обмежити перебування на вулиці та не відчиняти вікна.

Про це стало відомо 20 серпня під час брифінгу представників влади та ДСНС у Тернополі.

Читайте також:

В Тернополі атакували промисловий об'єкт

Перші повідомлення про наслідки ворожої атаки опублікував міський голова Тернополі Сергій Надал.

Повідомлення Сергія Надала. Фото:

https://t.me/nadal_online

Він порадив мешканцям масивів Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий світ та села Біла міцно зачинити вікна через пожежу, що спричинила запах горілості.

Вранці у мережі почали з'являтися перші фото та відео з наслідків пожежі. На них чітко видно густий чорний дим, який здіймається з промислового об'єкта. Також у мережі ширилась інформація про перевищення допустимого рівня забрудненості повітря.

Які наслідки влучання у промисловий об'єкт в Тернополі

Як розповів голова Тернопільської ДСНС Віктор Маслей, ворог влучив в одну з ємностей промислового об'єкта, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. До гасіння залучили 90 рятувальників, а також пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

"Було встановлено загоряння внаслідок влучання ворожого предмета в одну із ємкостей, де зберігались паливно-мастильні матеріали. Понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяги залучили до гасіння пожежі. Наразі пожежу локалізували і продовжують гасити. Потерпілих немає", — повідомив Віктор Маслей.

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Також в ДСНС додали, що наразі шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, відповідні проби зразків вже проаналізували. Попри це місцева влада звернулася до тернополян із рекомендацією обмежити прогулянки на подвір'ї та зачинити вікна у приміщенні, адже гасіння пожежі досі триває.