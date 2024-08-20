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В Тернополе после ночной атаки горит промышленный объект

20 августа 2024 09:40
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Тернополе горит промышленный объект в результате ночной атаки России
Дым от мощного пожара в Тернополе. Фото: Суспільне Тернопіль
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Тернополе в результате ночной атаки России 20 августа около 03:00 загорелся промышленный объект. Местные власти призывают горожан ограничить пребывание на улице и не открывать окна.

Об этом стало известно 20 августа во время брифинга представителей власти и ГСЧС в Тернополе.

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Первые сообщения о последствиях вражеской атаки опубликовал городской голова Тернополя Сергей Надал.

Тернополь атака 20 августа
Сообщение Сергея Надала. Фото:
https://t.me/nadal_online

Он посоветовал жителям массивов Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый свет и села Белая крепко закрыть окна из-за пожара, который вызвал запах горелости.

Утром в сети начали появляться первые фото и видео по поводу пожара. На них отчетливо виден густой черный дым, поднимающийся с промышленного объекта. Также в сети распространялась информация о превышении допустимого уровня загрязненности воздуха.

Какие последствия попадания в промышленный объект в Тернополе

Как рассказал председатель Тернопольской ГСЧС Виктор Маслей, враг попал в одну из емкостей промышленного объекта, где хранились горюче-смазочные материалы. К тушению привлекли 90 спасателей, а также пожарные поезда из Тернополя и Львова.

"Было установлено возгорание в результате попадания вражеского предмета в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Более 20 единиц техники, 90 спасателей и два пожарных поезда привлекли к тушению пожара. Пожар локализовали и продолжают тушить. Пострадавших нет", — сказал Виктор Маслей.

В результате вражеской атаки никто не пострадал. Также в ГСЧС добавили, что в настоящее время вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено, соответствующие пробы образцов уже проанализировали. Несмотря на это, местные власти обратились к тернополянам с рекомендацией ограничить прогулки во дворе и закрыть окна в помещении, ведь тушение пожара до сих пор продолжается.

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09:42 Защитники уничтожили более тысячи окупантов — Генштаб назвал новые потери врага

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

09:40 В Тернополе после ночной атаки горит промышленный объект

09:38 Некоторые украинцы потеряют жилищные субсидии — почему отберут госпомощь

09:23 Огонь на Одесчине уничтожил более 20 гектар земли — ГСЧС сообщили детали

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