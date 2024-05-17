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У Тернопільській області збудують біоетанольний завод за 110 млн євро

17 травня 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Тернопільській області збудують біоетанольний завод за 110 млн євро
Біоетанольний завод. Ілюстративне фото: etual.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія "Лан-Ойл" з групи OKKO має намір побудувати перший в Україні біоетанольний завод, що стане альтернативою нафтопереробним заводам. Він з'явиться у Тернопільській області, на будівництво потрібно 110 мільйонів євро.

Про це повідомляє Ukragroconsult у четвер, 16 травня, з посиланням на Європейський банк реконструкції та розвитку.

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Біоетанольний завод у Тернопільській області

ОККО може отримати від ЄБРР 60 млн євро на будівництво приватного заводу, який вироблятиме біоетанол. Крім того, спонсорами виступають ВАТ "Концерн "Галнафтогаз" і ОККО.

"На наступні три роки енергетика й біопаливо — основні інвестпроєкти нашої групи. За два роки ми плануємо побудувати біоетанольний завод у Тернопільській області потужністю 83 тис. тонн на рік. Заплановані інвестиції 120 млн доларів", — зазначили в пресслужбі групи OKKO.

В компанії наголосили, що будівництво заплановано вже цьогоріч.

"Очікуємо, що в Україні з’явиться чітка вимога додавати біоетанол до бензину. У такому разі ми зможемо закривати свої потреби на 100%, і це буде тільки третина виробництва. А дві третини продаватимемо на внутрішньому й зовнішньому ринках", — пояснив СЕО ОККО Василь Даниляк.

Коментар ЄБРР щодо фінансування побудови заводу

Своєю чергою у ЄБРР додали, що "проєкт сприятиме енергетичній безпеці України та декарбонізації енергетичного сектору шляхом створення внутрішнього джерела постачання палива з меншими на 70% викидами парникових газів порівняно з традиційними його видами. Очікується, що біопаливо, вироблене в результаті цього проєкту, відповідатиме директиві ЄС з відновлюваної енергії (RED III)".

Банк надає фінансування у зв'язку з війною в Україні з пропозицією унікальних умов. Реалізація проєкту сприятиме професійній реінтеграції ветеранів та надасть нові можливості навчання жінкам-працівницям.

Що відомо про біоетанол

Біоетанол — етиловий спирт, отриманий з біомаси. Його мета — заміна мінеральних видів палива, знижує викиди парникових газів на 75%. У 2020 році у світі вироблено 110 млн м куб., з річним зростанням на 7%. Вже заміщує 11% бензинів, план заміщення до 2030 року — 14%. 

Нагадаємо, що Велика Британія профінансує будівництво заводу в Одеській області для виробництва водню та відновлюваної енергії. Крім того, відомо як проходить будівництво метро на Виноградар у Києві та скільки грошей потрібно.

ЄБРР
завод
Україна
Тернопільська область
будівництво
війна в Україні

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