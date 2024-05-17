В Тернопольской области будет построен биоэтанольный завод за 110 млн евро

Биоэтанольный завод. Иллюстративное фото: etual.com.ua

Компания "Лан-Ойл" из группы OKKO намерена построить первый в Украине биоэтанольный завод, что станет альтернативой нефтеперерабатывающим заводам. Он появится в Тернопольской области, на строительство нужно 110 миллионов евро.

Об этом сообщает Ukragroconsult в четверг, 16 мая, ссылаясь на Европейский банк реконструкции и развития.

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Биоэтанольный завод в Тернопольской области

ОККО может получить от ЕБРР 60 млн евро на строительство частного завода, производящего биоэтанол. Кроме того, спонсорами выступают ОАО "Концерн "Галнефтегаз" и ОККО.

"На следующие три года энергетика и биотопливо — основные инвестпроекты нашей группы. За два года мы планируем построить биоэтанольный завод в Тернопольской области мощностью 83 тыс. тонн в год. Запланированы инвестиции 120 млн долларов", – отметили в пресс-службе группы OKKO.

В компании подчеркнули, что строительство запланировано уже в этом году.

"Ожидаем, что в Украине появится четкое требование добавлять биоэтанол к бензину. В таком случае мы сможем закрывать свои потребности на 100%, и это будет только треть производства. А две трети будем продавать на внутреннем и внешнем рынках", — пояснил СЕО ОККО Василий Даниляк.

Комментарий ЕБРР по финансированию строительства завода

В свою очередь, в ЕБРР добавили, что "проект будет способствовать энергетической безопасности Украины и декарбонизации энергетического сектора путем создания внутреннего источника поставки топлива с меньшими на 70% выбросами парниковых газов по сравнению с традиционными его видами. Ожидается, что биотопливо, произведенное в результате этого проекта, будет соответствовать директиве ЕС по возобновляемой энергии (RED III)".

Банк предоставляет финансирование в связи с войной в Украине с предложением уникальных условий. Реализация проекта будет способствовать профессиональной реинтеграции ветеранов и предоставит новые возможности обучения женщинам-работницам.

Что известно о биоэтаноле

Биоэтанол — этиловый спирт, полученный из биомассы. Его цель — замена минеральных видов топлива, снижает выбросы парниковых газов на 75%. В 2020 году в мире произведено 110 млн м куб., с годовым ростом на 7%. Уже замещает 11% бензинов, план замещения к 2030 году — 14%.

Напомним, что Великобритания профинансирует строительство завода в Одесской области по производству водорода и возобновляемой энергии. Кроме того, известно, как проходит строительство метро на Виноградарь в Киеве и сколько денег нужно.