У театрі ДРАМіКОМ готують прем'єру вистави Мадам Рубінштейн

Неллі Масальська та Людмила Журавель на сцені. Фото: Микола Мякшинов.

Дніпровський Академічний Театр драми та комедії "ДРАМІКОМ" готує нову прем'єру. Вже за декілька днів глядачі зможуть побачити спектакль "Мадам Рубінштейн".

Це реальна історія життя Хелени Рубінштейн, всесвітньо відомої легенди косметології, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Неллі Масальська в образі Хелен Рубінштейн. Фото: Микола Мякшинов

Вистава про сильну жінку

Хелена Рубінштейн створила імперію краси, вона вважається однією з найбагатших жінок в історії. Її роль виконає Заслужена артистка України Неллі Масальська.

"Ми вирішили розповісти про видатну людину, бо такі люди змінюють історію, надихають. Це саме те, що зараз необхідно кожному з нас. Нічого ні від кого нічого не чекати, а діяти своїми силами. Тому я пропоную всім зустріти весну в ДРАМіКОМі, побачити красу, історію легендарної жінки та повірити в себе", — заявив Сергій Мазаний, директор-художній керівник театру.

Уривок зі спектаклю "Мадам Рубінштейн". Фото: Микола Мякшинов

Історію легендарного успіху втілив Ігор Матіїв — київський режисер-постановник, який ставить уже третю п'єсу на сцені Дніпровського Академічного Театру драми та комедії.

"Це вистава про красу, про бізнес, шляхи вгору і про те, яку ціну людина платить, щоб опинитися на вершині. Ми розповідаємо про реальну жінку, тому, думаю, її історія буде і повчальною, і корисною", — пояснив Ігор Матіїв.

У спектаклі задіяно дев'ять акторів. Троє із них зіграють головні ролі. Разом із Неллі Масальською на сцені опиняться Юрій Захаров та Людмила Журавель.

"Мені цікаво, щоб трупа розвивалася, щоб наші постійні глядачі бачили акторів з різних боків. Тому в цій трагікомедії задіяні й досвідчені й молодші актори. Вистава має глибоку проблематику. Попри складні часи, театр, розважаючи, має замислюватися про щось. Тому у нас буде шоу, будуть танці, але після вистави кожен знайде над чим подумати", — розповів Антон Меженін, головний режисер театру.

Неллі Масальська на сцені. Фото: Микола Мякшинов

Актори розповіли про своїх персонажів

Неллі Масальська 47 років працює у ДРАМіКОМі. За цей час зіграла понад 80 ролей. У новому театральному сезоні вона постане в образі Хелени Рубінштейн.

"Настільки якісно виписані образи, діалоги, що я одразу відчула, що це моє. Коли мені зробили грим, здається, що я ще схожа на свою героїню. Ця роль — подарунок для актриси, вона дуже багатогранна, мені подобається в ній усі. Хелена суперечлива, добра і скупа, і цілеспрямована. Я трохи інша — скромніша. А вона мені дає сили та впевненість у собі. У цій ролі я реалізую весь свій багаторічний досвід", — розповіла Неллі Масальська.

Юрій Захаров у образі Патріка О'Хіггінса. Фото: Микола Мякшинов

Юрій Захаров уособлює образ колишнього військового Патріка О'Хіггінса, який не може знайти себе у мирному житті після війни та працює у мадам Рубінштейн.

"Мій герой — реальна людина, тому я читав інформацію про неї й налаштовувався на роль. Самостійно аналізував, чому вона так змінилася. Чим більше вдавалося дізнатися, тим більше деталей додавав, інтерпретував на себе, створював глибший образ", — описав свою роль Юрій Захаров.

Прем'єра "Мадам Рубінштейн" у ДРАМіКОМі відбудеться другого та третього березня о 16:00, а також восьмого березня о 18.00 та дев'ятого березня о 16.00.

Нагадаємо, зимова прем'єра мюзикл "Скрудж та Різдвяне диво" у ДРАМіКОМі мала великий успіх у глядачів.