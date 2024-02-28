В театре ДРАМиКОМ готовят премьеру спектакля Мадам Рубинштейн

Нелли Масальская и Людмила Журавель на сцене. Фото: Николай Мякшинов.

Днепровский Академический Театр драмы и комедии "ДРАМиКОМ" готовит громкую премьеру. Уже через несколько дней зрители смогут увидеть спектакль "Мадам Рубинштейн".

Это реальная история жизни Хелены Рубинштейн, всемирно известной легенды косметологии, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Нелли Масальская в образе Хелены Рубинштейн. Фото: Николай Мякшинов

Спектакль о сильной женщине

Хелена Рубинштейн создала империю красоты, она считается одной из самых богатых женщин в истории. Ее роль исполнит Заслуженная артистка Украины Нелли Масальская.

"Мы решили рассказать о выдающемся человеке, потому что такие люди меняют историю, вдохновляют. Это именно то, что сейчас необходимо каждому из нас. Ничего ни от кого ничего не ждать, а действовать своими силами. Поэтому я предлагаю всем встретить весну в ДРАМиКОМе, увидеть красоту, историю легендарной женщины и поверить в себя", — заявил Сергей Мазаный, директор-художественный руководитель театра.

Отрывок из спектакля "Мадам Рубинштейн". Фото: Николай Мякшинов

Историю легендарного успеха претворил в жизнь Игорь Матиев — киевский режиссер-постановщик, который ставит уже третью пьесу на сцене Днепровского Академического Театра драмы и комедии.

"Это спектакль о красоте, о бизнесе, пути вверх и о том, какую цену человек платит, чтобы оказаться на вершине. Мы рассказываем о реальной женщине, поэтому, думаю, ее история будет и поучительной, и полезной", — объяснил Игорь Матиев.

В спектакле задействованы девять актеров. Трое из них сыграют главные роли. Вместе с Нелли Масальской на сцене окажутся Юрий Захаров и Людмила Журавель.

"Мне интересно, чтобы труппа развивалась, чтобы наши постоянные зрители видели актеров с разных сторон. Поэтому в этой трагикомедии задействованы и опытные и более молодые актеры. Спектакль имеет глубокую проблематику. Несмотря на сложные времена, театр, развлекая, должен задумываться о чем-то серьезном. Поэтому у нас будет шоу, будут танцы, но после представления каждый найдет над чем поразмыслить", — рассказал Антон Меженин, главный режиссер театра.

Нелли Масальская на сцене. Фото: Николай Мякшинов

Актеры рассказали о своих персонажах

Нелли Масальская 47 лет работает в ДРАМиКОМе. За это время сыграла более 80 ролей. В новом театральном сезоне она предстанет в образе Хелены Рубинштейн.

"Настолько качественно выписаны образы, диалоги, что я сразу почувствовала, что это мое. Когда мне сделали грим, кажется, что я еще похожа на свою героиню. Эта роль – подарок для актрисы, она очень многогранна, мне нравится в ней все. Хелена противоречива, добра и скупа, и целенаправленна. Я немного другая — более скромная. А она мне дает силы и уверенность в себе. В этой роли я реализую весь свой многолетний опыт", — рассказала Нелли Масальская.

Юрий Захаров в образе Патрика О'Хиггинса. Фото: Николай Мякшинов

Юрий Захаров олицетворяет образ бывшего военного Патрика О'Хиггинса, который не может найти себя в мирной жизни после войны и работает у мадам Рубинштейн.

"Мой герой — реальный человек, потому я читал информацию о нем и настраивался на роль. Самостоятельно анализировал, почему он так изменился. Чем больше удавалось узнать, тем больше деталей прибавлял, интерпретировал на себя, создавал более глубокий образ", — описал свою роль Юрий Захаров.

Премьера "Мадам Рубинштейн" в ДРАМиКОМе состоится второго и третьего марта в 16:00, а также восьмого марта в 18.00 и девятого марта в 16.00.

Напомним, зимняя премьера мюзикл "Скрудж и Рождественское чудо" в ДРАМиКОМе имела большой успех у зрителей.