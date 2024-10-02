У Таїланді у ДТП розбився шкільний автобус — чверть сотні людей загинули

Автобус, що вигорів унаслідок ДТП у Таїланді. Фото: EPA/UPG

У Таїланді біля Банконга сталася аварія, унаслідок якої загинули 25 людей. Переважна більшість загиблих — діти шкільного віку.

Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомили BBC та Reuters.

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Автобусом, який потрапив в аварію, їхали додому зі шкільної екскурсії учні. Транспортний засіб врізався в огорожу після того, як у нього лопнула одна із шин. Автобус працював на стисненому природному газі, тому після зіткнення в передній частині транспорту сталося займання. Водій з місця ДТП утік, однак правоохоронці обіцяють його розшукати.

Унаслідок аварії загинули 22 дитини та троє вчителів. Ще 16 дітям і трьом педагогам вдалося врятуватися.

Скільки було років загиблим учням невідомо , однак у школі, де вони здобували освіту, навчаються діти віком від трьох до 15 років.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій влаштував потрійну ДТП, в якій зазнали травмувань водії та пасажирка двох інших автівок. Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення. Крім того, його на п'ять років позбавили права керувати транспортними засобами.

Також ми повідомляли, що в Одеській області судитимуть поліцейського, який у стані алкогольного сп'яніння керував автівкою та допустив зіткнення із фурою. Унаслідок цієї аварії зазнали травмувань двоє пасажирів легковика, за кермом якого був правоохоронець. Одному з потерпілих довелося ампутувати ноги. В іншого численні переломи та садна.