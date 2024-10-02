В Таиланде в ДТП разбился школьный автобус — четверть сотни человек погибли

Автобус, выгоревший в результате ДТП в Таиланде. Фото: EPA/UPG

В Таиланде возле Банконга произошла авария, в результате которой погибли 25 человек. Подавляющее большинство погибших — дети школьного возраста.

Об этом во вторник, 1 октября, сообщили BBC и Reuters.

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Автобусом, попавшим в аварию, ехали домой со школьной экскурсии ученики. Транспортное средство врезалось в ограждение после того, как у него лопнула одна из шин. Автобус работал на сжатом природном газе, поэтому после столкновения в передней части транспорта произошло возгорание. Водитель с места ДТП скрылся, однако правоохранители обещают его разыскать.

В результате аварии погибли 22 ребенка и трое учителей. Еще 16 детям и трем педагогам удалось спастись.

Сколько лет погибшим ученикам неизвестно, однако в школе, где они получали образование, учатся дети в возрасте от трех до 15 лет.

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, в котором получили травмы водители и пассажирка двух других автомобилей. Мужчину приговорили к трем годам заключения. Кроме того, его на пять лет лишили права управлять транспортными средствами.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и допустил столкновение с фурой. В результате этой аварии получили травмы двое пассажиров легковушки, за рулем которой находился правоохранитель. Одному из потерпевших пришлось ампутировать ноги. У другого многочисленные переломы и ссадины.