Вибух у Таїланді - загинула 21 людина

Наслідки вибуху у Таїланді. Фото: thairath.co.th

У тайській провінції Сурханбурі на південному заході країни сталася НП на заводі з виробництва піротехніки. На фабриці пролунав потужний вибух. Загинула щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє видання Thairath.

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Відеоматеріали, опубліковані в ЗМІ, показують будівлю, яка була повністю знищена внаслідок вибуху, з димом, що здіймається з його руїн.

Згідно з інформацією, отриманою від видання, під час події у приміщенні перебували ув'язнені люди.

Вибух у Таїланді. Фото: ЄРА

Представники місцевої влади повідомляють про 21 жертву, тіла яких вже знайдено. Крім того, ведеться перевірка інших останків, що може призвести до збільшення загиблих до 23.

У виданні уточнили, що всі жертви були працівниками заводу. Серед мешканців, які мешкають поблизу, постраждалих не зареєстровано.

Наразі проводиться розслідування причин вибуху.

Зазначається, що завод з виробництва феєрверків, розташований в оточенні рисових полів, мав дозвіл на діяльність до 24 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що у місті Форт-Верт (США) пролунав вибух у готелі. За попередніми даними, трагедія могла бути спричинена витіканням газу, є багато постраждалих.

Також на початку грудня у місті Арлінгтон, штат Вірджинія (США), прогримів потужний вибух. Поліція намагалася потрапити до будинку з ордером на обшук, він злетів у повітря.