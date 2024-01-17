Вибух у Таїланді - загинула 21 людина

У Таїланді пролунав потужний вибух на фабриці піротехніки — загинули люди
У тайській провінції Сурханбурі на південному заході країни сталася НП на заводі з виробництва піротехніки. На фабриці пролунав потужний вибух. Загинула щонайменше 21 людина.
Про це повідомляє видання Thairath.
Вибух у Таїланді — що відомо
Відеоматеріали, опубліковані в ЗМІ, показують будівлю, яка була повністю знищена внаслідок вибуху, з димом, що здіймається з його руїн.
Згідно з інформацією, отриманою від видання, під час події у приміщенні перебували ув'язнені люди.
Представники місцевої влади повідомляють про 21 жертву, тіла яких вже знайдено. Крім того, ведеться перевірка інших останків, що може призвести до збільшення загиблих до 23.
У виданні уточнили, що всі жертви були працівниками заводу. Серед мешканців, які мешкають поблизу, постраждалих не зареєстровано.
Наразі проводиться розслідування причин вибуху.
Зазначається, що завод з виробництва феєрверків, розташований в оточенні рисових полів, мав дозвіл на діяльність до 24 серпня 2024 року.
Нагадаємо, що у місті Форт-Верт (США) пролунав вибух у готелі. За попередніми даними, трагедія могла бути спричинена витіканням газу, є багато постраждалих.
Також на початку грудня у місті Арлінгтон, штат Вірджинія (США), прогримів потужний вибух. Поліція намагалася потрапити до будинку з ордером на обшук, він злетів у повітря.
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