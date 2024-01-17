Взрыв в Таиланде - погиб 21 человек

Последствия взрыва в Таиланде. Фото: thairath.co.th

В тайской провинции Сурханбури на юго-западе страны произошло ЧП на заводе по производству пиротехники. На фабрике прогремел мощный взрыв. Погиб по меньшей мере 21 человек.

Об этом сообщает издание Thairath.

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Видеоматериалы, опубликованные в СМИ, показывают здание, которое было полностью уничтожено в результате взрыва, с дымом поднимающимся из его развалин.

Согласно информации, полученной от издания, во время происшествия в помещении находились заключенные люди.

Взрыв в Таиланде. Фото: ЕРА

Представители местной власти сообщают о 21 жертве, тела которых уже найдены. Кроме того, ведется проверка других останков, что может привести к увеличению числа погибших до 23.

В издании уточнили, что все жертвы были сотрудниками фабрики. Среди жителей, проживающих поблизости, пострадавших не зарегистрировано.

В настоящее время проводится расследование причин взрыва.

Отмечается, что завод по производству фейерверков, расположенный в окружении рисовых полей, имел разрешение на деятельность до 24 августа 2024 года.

Напомним, что в городе Форт-Верт (США) прогремел взрыв в отеле. По предварительным данным, трагедия могла быть вызвана утечкой газа, есть много пострадавших.

Также в начале декабря в городе Арлингтон, штат Вирджиния (США), прогремел мощный взрыв. Полиция пыталась попасть в дом с ордером на обыск, он взлетел в воздух.