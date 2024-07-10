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У США відкрили представництво Укроборонпрому

10 липня 2024 08:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Вашингтоні з'явилося представництво Укроборонпрому
У Вашингтоні відкрили офіс Укроборонпрому. Фото: t.me/zalizni_zminy
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Вашингтоні відкрили офіс акціонерного товариства "Укроборонпром". Це сталося в день відкриття 75-го Саміту НАТО — у вівторок, 9 липня.

Про таке повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін

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Скриншот повідомлення Олександра Камишіна

Що відомо про відкриття офісу Укроборонпрому в США

Очільник Міністерства стратегічних галузей зазначив, що головними задачами першого представництва Укроборонпрому за кордоном є сприяння реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів, взаємодія з місцевим бізнесом і державними органами, домовленості щодо трансферу військових технологій.

"Відкриття Вашингтонського офісу найбільшого українського оборонного холдинга поглибить співпрацю української оборонки з американською та посилить нашу інтеграцію до оборонно-промислової бази НАТО. Ми стаємо ближчими до наших партнерів", — зазначив Камишін.

Відкриття офісу Укроборонпрому в США
Відкриття представництва Укроборонпрому у Вашингтоні. Фото: t.me/zalizni_zminy

Також він подякував Америці за підтримку та допомогу українським війську та оборонній промисловості.

Офіс Укроборонпрому у Вашингтоні
У США з'явився офіс Укроборонпрому. Фото: t.me/zalizni_zminy

Нагадаємо, в Укроборонпромі заявили про намір відбудувати літак "Мрія". Єдину модель цього авіасудна російські окупанти зруйнували в лютому 2022 року.

Раніше генеральний директор  Укроборонпрому Герман Сметанін заявив про старт виробництва українських далекобійних дронів. Ці БпЛА здатні завдати ударів навіть по об'єктах, що розташовані на відстані в понад тисяча кілометрів.

США Укроборонпром Олександр Камишін Саміт НАТО у Вашингтоні

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