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В США открыли представительство Укроборонпрома

10 июля 2024 08:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Вашингтоне появилось представительство Укроборонпрома
В Вашингтоне открыли офис Укроборонпрома. Фото: t.me/zalizni_zminy
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Вашингтоне открыли офис акционерного общества "Укроборонпром". Это произошло в день открытия 75-го Саммита НАТО — во вторник, 9 июля.

Об этом сообщил Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Скриншот сообщения Александра Камышина

Что известно об открытии офиса Укроборонпрома в США

Глава Министерства стратегических отраслей отметил, что главными задачами первого представительства Укроборонпрома за рубежом является содействие реализации совместных украино-американских оборонных проектов, взаимодействие с местным бизнесом и государственными органами, договоренности по трансферу военных технологий.

"Открытие Вашингтонского офиса крупнейшего украинского оборонного холдинга углубит сотрудничество украинской оборонки с американской и усилит нашу интеграцию в оборонно-промышленную базу НАТО. Мы становимся ближе к нашим партнерам", — отметил Камышин.

Открытие офиса Укроборонпрома в США
Открытие представительства Укроборонпрома в Вашингтоне. Фото: t.me/zalizni_zminy

Также он поблагодарил Америку за помощь украинским войскам и оборонной промышленности.

Офис Укроборонпрома в Вашингтоне
В США появился офис Укроборонпрома. Фото: t.me/zalizni_zminy

Напомним, в Укроборонпроме заявили о намерении отстроить самолет "Мрія". Единственную модель этого авиасудна российские оккупанты разрушили в феврале 2022 года.

Ранее генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил о старте производства украинских дальнобойных дронов. Эти БпЛА способны наносить удары даже по объектам, расположенным на расстоянии более тысячи километров.

США Укроборонпром Александр Камышин Саммит НАТО в Вашингтоне

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