В Вашингтоне появилось представительство Укроборонпрома

В США открыли представительство Укроборонпрома
В Вашингтоне открыли офис акционерного общества "Укроборонпром". Это произошло в день открытия 75-го Саммита НАТО — во вторник, 9 июля.
Об этом сообщил Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Что известно об открытии офиса Укроборонпрома в США
Глава Министерства стратегических отраслей отметил, что главными задачами первого представительства Укроборонпрома за рубежом является содействие реализации совместных украино-американских оборонных проектов, взаимодействие с местным бизнесом и государственными органами, договоренности по трансферу военных технологий.
"Открытие Вашингтонского офиса крупнейшего украинского оборонного холдинга углубит сотрудничество украинской оборонки с американской и усилит нашу интеграцию в оборонно-промышленную базу НАТО. Мы становимся ближе к нашим партнерам", — отметил Камышин.
Также он поблагодарил Америку за помощь украинским войскам и оборонной промышленности.
Напомним, в Укроборонпроме заявили о намерении отстроить самолет "Мрія". Единственную модель этого авиасудна российские оккупанты разрушили в феврале 2022 года.
Ранее генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил о старте производства украинских дальнобойных дронов. Эти БпЛА способны наносить удары даже по объектам, расположенным на расстоянии более тысячи километров.
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