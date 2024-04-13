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У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки — подробиці

13 квітня 2024 15:46
- Анна Полісученко
У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки — подробиці
Найстаріші у світі сіамські близнюки. Фото: ShutterStock
- Анна Полісученко

У Пенсильванії у віці 62 роки померли сіамські близньки Лорі і Джордж Шаппелл. Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала їх найстарішими носіями цієї особливості.

Про це повідомляє Sky News у суботу, 13 квітня.

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Близнюки народилися у 1961 році з частково зрощеними черепами та загальними життєво важливими кровоносними судинами і 30% мозку. 

Титул найстаріших сіамських близнюків у світі вони отримали у 2022 році. До того ж, вони стали першими в історії поєднаними близнюками, які ідентифікували себе як різностатеві. У 2007 році Джордж офіційно заявив про свою трансгендерність. 

Лорі та Джордж Шаппелл кинули виклик усім медичним фахівцям, які прогнозували, що вони не проживуть більше як 30 років. Проте їм вдалося навіть успішно самореалізуватись у житті. Джорж був відомим співаком у стилі кантрі, а Лора стала володаркою численних нагород у змаганнях з боулінгу. 

Близнюки мешкали у Пенсильванії в оселі з двома спальними кімнатами, кожен окремо займалися своїми хобі та індивідуально приймали душ. 

У документальному фільмі про себе Лорі і Джордж розповіли, що не хотіли б, щоб їх розділяли. У сіамських близнюків залишилась велика родина, до якої входять їхній батько, шестеро сестер та братів, низка племінників та племінниць.

Офіційна статистика заявляє, що вірогідність народження сіамських близнюків становить близько одного випадку на 200 000 пологів. Половина осіб з такою особливістю народжуються мертвими. У 70-75% сіамські близнюки мають жіночу стать, частина з них здатна народжувати.

Раніше ми повідомляли, що помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Також ми розповідали, що американський актор О. Джей Сімпсон, який дев'ять років відсидів за вбивство дружини, помер від онкології.

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