В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы — подробности

Самые старые в мире сиамские близнецы. Фото: ShutterStock

В Пенсильвании в возрасте 62 лет скончались сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл. Книга рекордов Гиннеса официально признала их старейшими носителями этой особенности.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 13 апреля.

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Близнецы родились в 1961 году с частично сросшимися черепами и общими жизненно важными кровеносными сосудами и 30% мозга.

Титул старейших сиамских близнецов в мире они получили в 2022 году. К тому же они стали первыми в истории соединенными близнецами, идентифицировавшими себя как разнополые. В 2007 году Джордж официально заявил о своей трансгендерности.

Лори и Джордж Шаппелл бросили вызов всем медицинским специалистам, прогнозировавшим, что они не проживут больше 30 лет. Однако им удалось даже успешно самореализоваться в жизни. Джорж был известным певцом в стиле кантри, а Лора стала обладательницей многочисленных наград в соревнованиях по боулингу.

Близнецы жили в Пенсильвании в доме с двумя спальными комнатами, каждый отдельно занимались своими хобби и индивидуально принимали душ.

В документальном фильме о себе Лори и Джордж рассказали, что не хотели бы, чтобы их разделяли. У сиамских близнецов осталась большая семья, в которую входят их отец, шесть сестер и братьев, ряд племянников и племянниц.

Официальная статистика заявляет, что вероятность рождения сиамских близнецов составляет около одного случая на 200 000 родов. Половина людей с такой особенностью рождаются мертвыми. В 70-75% сиамские близнецы имеют женский пол, часть из них способна рожать.

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