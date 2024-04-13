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В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы — подробности

13 апреля 2024 15:46
- Анна Полисученко
В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы — подробности
Самые старые в мире сиамские близнецы. Фото: ShutterStock
- Анна Полисученко

В Пенсильвании в возрасте 62 лет скончались сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл. Книга рекордов Гиннеса официально признала их старейшими носителями этой особенности.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 13 апреля.

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Чем еще были известны сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл

Близнецы родились в 1961 году с частично сросшимися черепами и общими жизненно важными кровеносными сосудами и 30% мозга.

Титул старейших сиамских близнецов в мире они получили в 2022 году. К тому же они стали первыми в истории соединенными близнецами, идентифицировавшими себя как разнополые. В 2007 году Джордж официально заявил о своей трансгендерности.

Лори и Джордж Шаппелл бросили вызов всем медицинским специалистам, прогнозировавшим, что они не проживут больше 30 лет. Однако им удалось даже успешно самореализоваться в жизни. Джорж был известным певцом в стиле кантри, а Лора стала обладательницей многочисленных наград в соревнованиях по боулингу.

Близнецы жили в Пенсильвании в доме с двумя спальными комнатами, каждый отдельно занимались своими хобби и индивидуально принимали душ.

В документальном фильме о себе Лори и Джордж рассказали, что не хотели бы, чтобы их разделяли. У сиамских близнецов осталась большая семья, в которую входят их отец, шесть сестер и братьев, ряд племянников и племянниц.

Официальная статистика заявляет, что вероятность рождения сиамских близнецов составляет около одного случая на 200 000 родов. Половина людей с такой особенностью рождаются мертвыми. В 70-75% сиамские близнецы имеют женский пол, часть из них способна рожать.

Ранее мы сообщали, что скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

Также мы рассказывали, что американский актер О. Джей Симпсон, девять лет отсидевший за убийство жены, умер от онкологии.

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