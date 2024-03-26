У США обвалився міст після зіткнення із судном — під водою можуть перебувати люди

Момент падіння мосту. Фото: скриншот з відео

У місті Балтімор, що розташоване в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Внаслідок зіткнення міст обвалився, у воді можуть перебувати люди та автомобілі.

Про це повідомляє видання Reuters та Daily Mail.

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Зазначається, що інцидент стався сьогодні під ранок. На оприлюднених кадрах видно, як міст завдовжки майже 3 кілометри падає у воду після зіткнення з контейнеровозом.

За даними ЗМІ, внаслідок зіткнення у воду впало декілька транспортних засобів. Крім того, там можуть перебувати щонайменше семеро людей. Водночас повідомлень про жертви поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що у США можуть заборонити соціальну мережу TikTok. Крім того, Сполучені Штати подали до суду на Apple.