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У США обвалився міст після зіткнення із судном — під водою можуть перебувати люди

26 березня 2024 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США обвалився міст після зіткнення із судном — під водою можуть перебувати люди
Момент падіння мосту. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У місті Балтімор, що розташоване в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Внаслідок зіткнення міст обвалився, у воді можуть перебувати люди та автомобілі

Про це повідомляє видання Reuters та Daily Mail.

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Наслідки падіння мосту

Зазначається, що інцидент стався сьогодні під ранок. На оприлюднених кадрах видно, як міст завдовжки майже 3 кілометри падає у воду після зіткнення з контейнеровозом. 

За даними ЗМІ, внаслідок зіткнення у воду впало декілька транспортних засобів. Крім того, там можуть перебувати щонайменше семеро людей. Водночас повідомлень про жертви поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що у США можуть заборонити соціальну мережу TikTok. Крім того, Сполучені Штати подали до суду на Apple. 

США
міст
корабель
люди
жертви

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