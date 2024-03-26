У США обвалився міст після зіткнення із судном — під водою можуть перебувати люди
У місті Балтімор, що розташоване в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Внаслідок зіткнення міст обвалився, у воді можуть перебувати люди та автомобілі.
Про це повідомляє видання Reuters та Daily Mail.
Наслідки падіння мосту
Зазначається, що інцидент стався сьогодні під ранок. На оприлюднених кадрах видно, як міст завдовжки майже 3 кілометри падає у воду після зіткнення з контейнеровозом.
За даними ЗМІ, внаслідок зіткнення у воду впало декілька транспортних засобів. Крім того, там можуть перебувати щонайменше семеро людей. Водночас повідомлень про жертви поки не надходило.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що у США можуть заборонити соціальну мережу TikTok. Крім того, Сполучені Штати подали до суду на Apple.
Читайте Новини.LIVE!