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В США обрушился мост после столкновения с судном — под водой могут находиться люди

26 марта 2024 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США обрушился мост после столкновения с судном — под водой могут находиться люди
Момент падения моста. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В городе Балтимор, находящемся в американском штате Мэриленд, грузовое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки. В результате столкновения мост обвалился, в воде могут находиться люди и автомобили.

Об этом сообщает издание Reuters и Daily Mail.

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Последствия падения моста

Отмечается, что инцидент произошел сегодня под утро. На обнародованных кадрах видно, как мост длиной почти в 3 километра падает в воду после столкновения с контейнеровозом.

По данным СМИ, в результате столкновения в воду упали несколько транспортных средств. Кроме того, там могут находиться по меньшей мере семь человек. В то же время сообщений о жертвах пока не поступало.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что в США могут запретить социальную сеть TikTok. Кроме того, Соединенные Штаты подали в суд на Apple.

США
мост
корабль
люди
жертвы

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