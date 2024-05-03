У Швеції євреї бояться нападів з боку прибічників Палестини під час Євробачення

Акція на підтримку Палестини у Швеції. Фото ілюстративне: Anadolu

У Швеції заплановані протести проти участі Ізраїлю в Євробаченні-2024. Це викликає занепокоєння єврейської громади міста Мальме, де відбудеться пісенний конкурс.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 3 травня.

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Єврейська громада Мальме, яка налічує близько 1200 осіб, занепокоєна тим, що її члени можуть постраждати від масових акцій протесту. Вони заплановані на 9 травня, коли Ізраїль виступатиме у другому півфіналі "Євробачення". Також протести відбудуться 11 травня у день фіналу.

"Є певне відчуття страху, напруги. Я не можу сказати, що я не хвилююся. Оскільки Ізраїль бере участь у Євробаченні, емоції загостряться ще більше, і, можливо, синагога стане об’єктом протестів", — розповів очільник синагоги Фелікс Крауш Шегрен.

Варто зазначити, що Мальме, третє завбільшки місто Швеції, має велику мусульманську громаду. Найбільші групи походять з Іраку та Сирії. Також у цьому місті багато років процвітала організована злочинність, зумовлена поганою інтеграцією іммігрантів. Свою роль у цьому процесі відіграє і наркоторгівля.

Реакція організаторів Євробачення

Організатори Євробачення заявили, що залишають за собою право знімати під час шоу прапори Палестини та інші аналогічні символи.

Голова відділу комунікацій Європейської мовної спілки (EBU) Мішель Ровереллі розповіла, що глядачам дозволяється приносити до концертної зали та демонструвати прапори лише тих країн, які є учасниками конкурсу.

Раніше ми розповідали, що учасник Євробачення Андрій Науменко з гурту NAHABA розповів, як йому служиться в повітряних військах. Він щасливий, що змінив своє життя і захищає Україну.

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil у шведському місті Мальме приміряла новий образ. Зірка похизувалася стрункою фігурою в обтислій стильній спідниці.