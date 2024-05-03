В Швеции евреи боятся нападений со стороны сторонников Палестины во время Евровидения

Акция в поддержку Палестины в Швеции. Фото иллюстративное: Anadolu

В Швеции запланированы протесты против участия Израиля в Евровидении-2024. Это вызывает обеспокоенность еврейской общины города Мальмё, где состоится песенный конкурс.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 мая.

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Акции протеста в поддержку Палестины

Еврейская община Мальме, насчитывающая около 1200 человек, обеспокоена тем, что ее члены могут пострадать от массовых акций протеста. Они намечены на 9 мая, когда Израиль будет выступать во втором полуфинале "Евровидения". Также протесты пройдут 11 мая в день финала.

"Есть определенное чувство страха, напряжения. Я не могу сказать, что я не волнуюсь. Поскольку Израиль принимает участие в Евровидении, эмоции обострятся еще больше, и, возможно, синагога станет объектом протестов", — рассказал глава синагоги Феликс Крауш Шегрен.

Стоит отметить, что Мальме, третий величиной город Швеции, имеет большую мусульманскую общину. Крупнейшие группы происходят из Ирака и Сирии. Также в этом городе многие годы процветала организованная преступность, обусловленная плохой интеграцией иммигрантов. Свою роль в этом процессе играет и наркоторговля.

Реакция организаторов Евровидения

Организаторы Евровидения заявили, что оставляют за собой право снимать флаги Палестины во время шоу и другие аналогичные символы.

Глава отдела коммуникаций Европейского языкового союза (EBU) Мишель Роверелли рассказала, что зрителям разрешается приносить в концертный зал и демонстрировать флаги только тех стран, которые являются участниками конкурса.

Ранее мы рассказывали, что участник Евровидения Андрей Науменко из группы NAHABA рассказалкак ему служится в воздушных войсках. Он счастлив, что изменил свою жизнь и защищает Украину.

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil в шведском городе Мальме примерила новый образ. Звезда похвасталась стройной фигурой в обжатой стильной юбке.