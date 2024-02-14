У СБУ назвали напрями, за якими Росія здійснює інформаційну війну проти України

Представник СБУ Олександр Мельниченко. Фото: Новини.LIVE

Представник Служби безпеки України Олександр Мельниченко назвав ключові напрями, за якими російське керівництво поширює дезінформацію проти України. Серед них підрив довіри до вищого військового політичного керівництва України, зрив мобілізації в державі та зрив військової та фінансової допомоги з боку партнерів.

Про це він розповів під час пресконференції "Два роки інформаційної війни. Висновки та перспективи" в Києві в середу, 14 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Головні напрямки інформаційної війни Росії проти України

За словами Мельниченка, Росія продовжує вести активну інформаційну війну проти України, вона подібна до тієї, що була в 2014 році. Представник СБУ підкреслив, що здійснення таких дії є злочином проти людства, як ведення збройної агресії на території України.

Посадовець зауважив, що кримінальна відповідальність передбачена не лише тим, "хто стріляє", але й пропагандистам РФ, які причетні до інформаційної агресії.

"Проведення агресивної інформаційної операції є частиною війни. Це чіткий юридичний термін — це злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Цей злочин вчиняється конкретними людьми, структурами, спецслужбами РФ. Щодо всіх зазначених людей ведеться кримінальне провадження головним слідчим управлінням СБУ за статтею 437 "Ведення агресивної війни", — наголосив Мельниченко.

Основні напрямки інформаційної агресії росіян в Україні:

дискредитації або підрив довіри до вищого військового політичного керівництва України;

зрив мобілізації в Україні;

зрив військової та фінансової допомоги зі сторони партнерів;

дестабілізація суспільно-політичної ситуації;

поширення панічних настроїв.

"Росіяни діють за тими ж напрямками ще з 2014 року. Факти діяльності розслідуються в Україні, а надалі передаються в міжнародні інстанції", — підсумував співробітник СБУ.

Нагадаємо, речник ГУР Андрій Юсов заявив, що з початку повномасштабної війни Україна успішно бореться з дезінформаційними пропагандистськими атаками РФ. Чиновник розповів, як в державі протистоять інформаційній війні.

Додамо, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповсюдив дезінформацію про те, що Україні нібито треба мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ на фронті.