В СБУ назвали направления, по которым Россия осуществляет информационную войну против Украины

Представитель СБУ Александр Мельниченко. Фото: Новини.LIVE

Представитель Службы безопасности Украины Александр Мельниченко назвал ключевые направления, по которым российское руководство распространяет пропаганду в обществе. Среди них подрыв доверия к высшему военному политическому руководству Украины, срыв мобилизации в государстве и срыв военной и финансовой помощи со стороны партнеров.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции "Два года информационной войны. Выводы и перспективы" в Киеве в среду, 14 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Главные направления информационной войны России против Украины

По словам Мельниченко, Россия продолжает вести активную информационную войну против Украины, она похожа на ту, которая была в 2014 году. Представитель СБУ подчеркнул, что совершение таких действий является преступлением против человечества, как и ведение вооруженной агрессии на территории Украины.

Чиновник отметил, что уголовная ответственность предусмотрена не только тем, кто "стреляет", но и пропагандистам РФ, которые причастны к информационной агрессии.

"Проведение агрессивной информационной операции является частью войны. Это четкий юридический термин — это преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Это преступление совершается конкретными людьми, структурами, спецслужбами РФ. По всем указанным людям ведется уголовное производство главным следственным управлением СБУ по статье 437 "Ведение агрессивной войны", — подчеркнул Мельниченко.

Основные направления информационной агрессии россиян в Украине:

дискредитация или подрыв доверия к высшему военному политическому руководству Украины;

срыв мобилизации в Украине;

срыв военной и финансовой помощи со стороны партнеров;

дестабилизация общественно-политической ситуации;

распространение панических настроений.

"Россияне действуют по тем же направлениям еще с 2014 года. Факты деятельности расследуются в Украине, а в дальнейшем передаются в международные инстанции", — подытожил сотрудник СБУ.

Напомним, спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабной войны Украина успешно борется с дезинформационными пропагандистскими атаками РФ. Чиновник рассказал, как в государстве противостоят информационной войне.

Добавим, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо распространил дезинформацию о том, что Украине якобы нужно мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь ВСУ на фронте.