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У Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Антей" після жорсткого обстрілу Харкова

28 січня 2024 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Антей" після жорсткого обстрілу Харкова
Співробітник заводу "Алмаз-Антей". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Атей". Це сталося після того, як під час обстрілу Харкова російська ракета прилетіла до будинку його бабусі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що інженер цього підприємства наклав на себе руки після жахливої події: ракета, над створенням якої він працював, стала причиною смерті його бабусі в Харкові.

Залишена чоловіком прощальна записка свідчить, що ракета, у розробці якої він брав участь, потрапила до оселі його бабусі, що призвело до її загибелі. У записці чоловік висловив свій відчай та небажання далі брати участь у подібних проєктах, усвідомивши, що повернути бабусю вже неможливо.

Тіло чоловіка було знайдено його другом, який перейнявся, коли той не з'явився на роботу. У кишені сорочки померлого було виявлено записку, написану перед смертю.

Текст передсмертної записки

"Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро концерну ППО "Алмаз-Антей" імені академіка А.А. Расплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова, до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається, — жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мені, будь ласка, але я так більше не можу", — йдеться у записці.

"Алмаз-Антей"
Передсмертна записка інженера. Фото: скриншот

Слідчий комітет РФ розглядає версію вбивства чоловіка, а на його робочому місці проводяться перевірки, включаючи опитування колег померлого.

Нагадаємо, що прес-офіцер командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що поки що немає загрози наступу Росії на Харків. За його словами, ознаки активності та підготовки окупантів до наступу на північному напрямку відсутні.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс уперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Харківську область. Він наголосив, що його країна всіляко сприятиме повоєнному розвитку регіону.

зброя
смерть
Харків
обстріли
самогубство
війна в Україні
Росія

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