В России застрелился инженер завода "Алмаз-Антей" после жесткого обстрела Харькова

Сотрудник завода "Алмаз-Антей". Фото: росСМИ

В России застрелился инженер завода "Алмаз-Атей". Это произошло после того, как во время обстрела Харькова российская ракета прилетела в дом его бабушки.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что инженер этого предприятия покончил с собой после ужасного события: ракета, над созданием которой он трудился, стала причиной смерти его бабушки в Харькове.

Оставленная мужчиной прощальная записка гласит, что ракета, в разработке которой он участвовал, попала в жилище его бабушки, что привело к ее гибели. В записке мужчина выразил свое отчаяние и нежелание далее участвовать в подобных проектах, осознав, что вернуть бабушку уже невозможно.

Тело мужчины было найдено его другом, который забеспокоился, когда тот не явился на работу. В кармане рубашки умершего была обнаружена записка, написанная перед смертью.

Текст предсмертной записки

"Я, Горобец Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро, концерна ППО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков в дом, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит — ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь, я так больше не могу", — говорится в тексте записки.

Предсмертная записка инженера. Фото: скриншот

Дополнительно сообщается, что Следственный комитет РФ рассматривает версию убийства мужчины, а на его рабочем месте проводятся проверки, включая опрос коллег умершего.

Напомним, что пресс-офицер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.

Напомним, что Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.