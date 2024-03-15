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У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю — ЗМІ

15 березня 2024 08:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю — ЗМІ
Чоловік у кріслі колісному. Ілюстративне фото: freepik.com/
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Росії зафіксовано найвищу за вісім років кількість чоловіків з інвалідністю у віці від 31 до 59 років. Це пов'язують з наслідками війни в Україні.

Про це повідомляє росЗМІ із посиланням на дані Фонду пенсійного та соціального страхування.

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У 2023 році в Росії зареєстровано 2,17 мільйона чоловіків у цій віковій категорії з інвалідністю, що є рекордним показником за останні вісім років. Порівняно з 2022 роком, коли їх було 1,67 мільйона, цей показник зріс на 507 тисяч.

У той же період у 2023 році було зафіксовано один з найбільших показників чоловіків з інвалідністю у віці від 18 до 30 років — 290 тисяч осіб. Більше зафіксованого показника було лише у 2016 та 2017 роках — 319 тисяч і 302 тисячі відповідно.

У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю — ЗМІ - фото 1
Графіка кількості чоловіків з інвалідністю в РФ. Фото: росЗМІ

Згідно з відомостями, Росстат утримував дані за 2022 рік, які були відновлені зараз.

Демограф Олексій Ракша вважає, що зростання числа чоловіків з інвалідністю, найімовірніше, пов'язане з військовими інвалідами. Він стверджує, що "реально воєнних інвалідів десятки тисяч, якщо вже не сотні".

Інший демограф, який виступив з коментарем російського видання під певними умовами анонімності, також вказав на "певний зв'язок" між числом чоловіків з інвалідністю та війною. Але також відзначив, що існують інші причини, які впливають на цей показник.

Нагадаємо, що РФ залучає резерви для нарощування наступальних темпів. 

Також ми писали про те, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили під Авдіївкою російського солдата, який, сам того не знаючи, здав армійцям свою позицію. По ньому було завдано удару дроном-камікадзе.

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Росія

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