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В России зафиксировано рекордное количество мужчин с инвалидностью — СМИ

15 марта 2024 08:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В России зафиксировано рекордное количество мужчин с инвалидностью - СМИ
Человек в колесном кресле. Иллюстративное фото: freepik.com/
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В России зафиксировано наивысшее восемь лет количество мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет. Это связывают с последствиями войны в Украине.

Об этом сообщает РосСМИ со ссылкой на данные Фонда пенсионного и социального страхования.

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Рекорд по инвалидности

В 2023 году в России зарегистрировано 2,17 миллиона мужчин в этой возрастной категории с инвалидностью, что является рекордным показателем за последние восемь лет. По сравнению с 2022 годом, когда их было 1,67 миллиона, этот показатель вырос на 507 тысяч.

В тот же период в 2023 году был зафиксирован один из самых больших показателей мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет — 290 тысяч человек. Больше зафиксированного показателя было только в 2016 и 2017 годах — 319 тысяч и 302 тысяч соответственно.

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Графика числа парней с инвалидностью в РФ. Фото: росСМИ

Согласно сведениям, Росстат содержал данные за 2022 год, которые были восстановлены сейчас.

Демограф Алексей Ракша считает, что рост числа мужчин с инвалидностью, вероятнее всего, связан с военными инвалидами. Он утверждает, что "реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни" .

Другой демограф, выступивший с комментарием российского издания под определенными условиями анонимности, также указал на "определенную связь" между числом мужчин с инвалидностью и войной. Но также отметил, что существуют другие причины, влияющие на этот показатель.

Напомним, что РФ привлекает резервы для наращивания наступательных темпов.

Также мы писали о том, что военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили под Авдеевкой русского солдата , сам того не зная, сдавшего армейцам свою позицию. По нему был нанесен удар дроном-камикадзе.

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Россия

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