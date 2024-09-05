Масштабна пожежа на хімзаводі у Росії — пожежники не можуть приборкати вогонь

Пожежа на хімічному заводі "Пластик" у Росії. Фото: скриншот

У четвер, 5 серпня, у російському місті Узлова Тульської області сталася пожежа на хімічному заводі "Пластик". Площа пожежі становить дві тисячі квадратні метри.

Про це повідомили у пресслужбі російського МНС.

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За інформацією російської влади, гасіння пожежі ускладнене через наявність резервуарів з моторною олією всередині заводу.

"Пожежа почалася на складі. На місці працюють 50 спеціалістів та 18 одиниць техніки, постраждалих поки що немає", — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці не можуть приборкати полум'я. Фото: скриншот

Вогнеборці не можуть приборкати полум'я вже кілька годин. Оскільки це хімзавод, то спеціалісти почали відбирати зразки повітря для проведення аналізів.

Додамо, що пожежа набула таких масштабів, що на місце події прибув навіть сам міністр регіональної безпеки.