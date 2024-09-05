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В России произошел масштабный пожар на химзаводе — огонь не могут взять под контроль

5 сентября 2024 22:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Масштабный пожар на химзаводе в России — пожарные не могут взять под контроль огонь
Пожар на химическом заводе "Пластик" в России. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 5 августа, в российском городе Узловая Тульской области произошел пожар на химическом заводе "Пластик". Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

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По информации российских властей, тушение пожара затруднено из-за наличия резервуаров с моторным маслом внутри завода.

"Пожар начался на складе. На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники, пострадавших пока нет", — говорится в сообщении.

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Пожарные не могут взять под контроль огонь. Фото: скриншот

Пожарные не могут взять под контроль огонь уже несколько часов. Поскольку это химзавод, специалисты начали отбирать образцы воздуха для проведения анализов.

Добавим, пожар стал таких масштабов, что на место происшествия прибыл даже сам министр региональной безопасности.

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