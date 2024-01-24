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У Росії п'ять років ув'язнення отримав студент за спробу підпалити військкомат

24 січня 2024 08:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії п'ять років ув'язнення отримав студент за спробу підпалити військкомат
Новобранці у російському військкоматі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Центральний військовий окружний суд визнав винним жителя Челябінської області (Росія) у спробі терористичного акту за спробу підпалити військовий комісаріат. Суд засудив хлопця до п'яти років у колонії загального режиму.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що засуджений був прихильником української націоналістичної ідеології та намагався спалити будівлю військкомату у місті Аша, яке є адміністративним центром Ашинського району Челябінської області.

Ім'я засудженого не розкривається, а регіональне управління ФСБ повідомляє, що на момент скоєння злочину він був неповнолітнім. Згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про 17-річного студента коледжу з Уфи, столиці Башкортостану.

Арешт студента за спробу підпалити військкомат

Молоду людину заарештували співробітники ФСБ у червні 2023 року. Згідно з інформацією, 17-річний студент другого курсу одного з уфімських коледжів на ім'я Герман К. прибув на Радянську вулицю в Аші, кинув пляшку з горючою сумішшю в будівлю місцевого військкомату і втік.

Під час допиту він заявив, що його дії були актом протесту проти "спеціальної військової операції", як називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну російською владою.

Нагадаємо, що у Львівській області суд визнав винними трьох працівників Самбірського ТЦК та СП у незаконному копіюванні інформації із закритих баз даних, при цьому не маючи на це дозволу керівництва. Обвинувачених зобов'язали сплатити штраф у розмірі 170 гривень кожен.

Також в Одесі вибухнув конфлікт із ТЦК, які зупинили одну з міських маршруток та попросили вийти всіх чоловіків призовного віку для перевірки документів. Частину одеситів підтримали військові, проте значна частина стала на бік молодих людей.

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