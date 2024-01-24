В России пять лет тюрьмы получил студент за попытку поджечь военкомат

Новобранцы в российском военкомате. Фото: росСМИ

Центральный военный окружной суд признал виновным жителя Челябинской области (Россия) в попытке террористического акта за попытку поджечь военный комиссариат. Суд приговорил парня к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что осужденный был сторонником украинской националистической идеологии и пытался сжечь здание военкомата в городе Аша, который является административным центром Ашинского района Челябинской области.

Имя осужденного не раскрывается, а региональное управление ФСБ сообщает, что в момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о 17-летнем студенте колледжа из Уфы, столицы Башкортостана.

Арест студента за попытку поджечь военкомат

Молодого человека арестовали сотрудники ФСБ в июне 2023 года. Согласно информации, 17-летний студент второго курса одного из уфимских колледжей по имени Герман К. прибыл на улицу Советскую в Аше, бросил бутылку с горючей смесью в здание местного военкомата и скрылся.

Во время допроса он заявил, что его действия были актом протеста против "специальной военной операции", как называют полномасштабное вторжение России в Украину российские власти.

Напомним, что во Львовской области суд признал виновными трех работников Самборского ТЦК и СП в незаконном копировании информации из закрытых баз данных, при этом не имея на это разрешения руководства. Обвиняемых обязали уплатить штраф в размере 170 гривен каждый.

Также в Одессе разразился конфликт с ТЦК, которые остановили одну из городских маршруток и попросили выйти всех мужчин призывного возраста для проверки документов. Часть одесситов поддержали военных, однако значительная часть встала на сторону молодых людей.