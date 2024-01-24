Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В России пять лет тюрьмы получил студент за попытку поджечь военкомат arrow

В России пять лет тюрьмы получил студент за попытку поджечь военкомат

24 января 2024 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России пять лет тюрьмы получил студент за попытку поджечь военкомат
Новобранцы в российском военкомате. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Центральный военный окружной суд признал виновным жителя Челябинской области (Россия) в попытке террористического акта за попытку поджечь военный комиссариат. Суд приговорил парня к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Об этом сообщают российские СМИ

Читайте также:

Попытка поджечь военкомат в России — детали

Сообщается, что осужденный был сторонником украинской националистической идеологии и пытался сжечь здание военкомата в городе Аша, который является административным центром Ашинского района Челябинской области.

Имя осужденного не раскрывается, а региональное управление ФСБ сообщает, что в момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о 17-летнем студенте колледжа из Уфы, столицы Башкортостана.

Арест студента за попытку поджечь военкомат

Молодого человека арестовали сотрудники ФСБ в июне 2023 года. Согласно информации, 17-летний студент второго курса одного из уфимских колледжей по имени Герман К. прибыл на улицу Советскую в Аше, бросил бутылку с горючей смесью в здание местного военкомата и скрылся.

Во время допроса он заявил, что его действия были актом протеста против "специальной военной операции", как называют полномасштабное вторжение России в Украину российские власти.

Напомним, что во Львовской области суд признал виновными трех работников Самборского ТЦК и СП в незаконном копировании информации из закрытых баз данных, при этом не имея на это разрешения руководства. Обвиняемых обязали уплатить штраф в размере 170 гривен каждый.

Также в Одессе разразился конфликт с ТЦК, которые остановили одну из городских маршруток и попросили выйти всех мужчин призывного возраста для проверки документов. Часть одесситов поддержали военных, однако значительная часть встала на сторону молодых людей.

суд
студенты
поджог
военкомат
Мобилизация в россии
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

Актуальное по теме