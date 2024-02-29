У Росії на трасі перекинувся зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"

Момент ДТП у ЗРК "Панцир". Фото: скриншот

У російському Сочі прямо посеред дороги перекинувся новий зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Момент дорожньо-транспортної пригоди зафіксували камери відеоспостереження.

Відповідні кадри поширили у соціальних мережах у четвер, 29 лютого.

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Військова техніка їхала містом у супроводі поліції. На відео можна побачити, як машину на повороті стало різко нахиляти набік. В результаті ЗРК "Панцир-С1" перекинувся.

У коментарях користувачі активно почали обговорювати інцидент. Здебільшого люди пишуть, що бойова машина "втомилася" і вирішила "прилягти відпочити". Також часто з'являються думки, що за кермом військової машини сидів недосвідчений водій.

Нагадаємо, спецпідрозділи Служби безпеки України успішно завдали ударів по російських силах та їхній військовій техніці. Для цього військові використовували FPV-дрони, обладнані тепловізорами.

Раніше прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.

Тим часом бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у срібному лісі Луганської області.