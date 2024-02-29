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В России на трассе перевернулся зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1"

29 февраля 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России на трассе перевернулся зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1"
Момент ДТП в ЗРК “Панцирь”. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В российском Сочи прямо посреди дороги перевернулся новый зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры распространили в социальных сетях в четверг, 29 февраля.

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Военная техника ехала по городу в сопровождении полиции. На видео можно увидеть, как машину на повороте стало резко клонить набок. В результате ЗРК "Панцирь-С1" перевернулся. 

В комментариях пользователи активно стали обсуждать инцидент. В основном люди пишут, что боевая машина "устала" и решила "прилечь отдохнуть". Также часто мелькают мнения, что за рулем военной машины сидел неопытный водитель. 

Напомним, спецподразделения Службы безопасности Украины успешно нанесли удары по российским силам и их военной технике. Для это военные использовали FPV-дроны, оборудованные тепловизорами.

Ранее пограничники-аэроразведчики уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов на Запорожском направлении. Военные использовали для этого прицельные дроны-камикадзе.

Тем временем бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

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