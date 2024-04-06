У Росії хочуть напасти на ще одну країну після України — що відомо

Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов. Фото: росЗМІ

Російські окупанти хочуть напасти на ще одну країну після України. Йдеться про Казахстан.

Про це стало відомо з голосового повідомлення депутата Держдуми, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, яке опублікував Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" у суботу, 6 квітня.

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Росія готує напад на Казахстан

Гурульов відправив колегам із комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він каже, що після України Росія нападе на Казахстан. За його словами, вже є "відповідне рішення".

"Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є", — додав Гурульов.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти готують новий наступ на травень-червень. За його словами, ворог буде намагатися наступати протягом літа.

Також ветеран російсько-української війни, військовий експерт Євген Дикий заявив, що ймовірно Росія розпочне великий наступ влітку. За його словами, Україна до цього не готова, адже не вистачає снарядів та людей.