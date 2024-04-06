В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Фото: росСМИ

Российские оккупанты хотят напасть на еще одну страну после Украины. Речь идет о Казахстане.

Об этом стало известно из голосового сообщения депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, опубликованного Telegram-каналом "ВЧК-ОГПУ" в субботу, 6 апреля.

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Россия готовит нападение на Казахстан

Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне сообщения, где он говорит, что после Украины Россия нападет на Казахстан. По его словам, уже есть "соответствующее решение".

"Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие... Но они будут следующие... в принципе, я думаю, решение уже есть", — добавил Гурулев.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на май-июнь. По его словам, враг будет пытаться наступать в течение лета.

Также ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что, вероятно, Россия начнет большое наступление летом. По его словам, Украина к этому не готова, потому что не хватает снарядов и людей.