Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно arrow

В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно

6 апреля 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России хотят напасть на еще одну страну после Украины — что известно
Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты хотят напасть на еще одну страну после Украины. Речь идет о Казахстане.

Об этом стало известно из голосового сообщения депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, опубликованного Telegram-каналом "ВЧК-ОГПУ" в субботу, 6 апреля.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Россия готовит нападение на Казахстан

Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне сообщения, где он говорит, что после Украины Россия нападет на Казахстан. По его словам, уже есть "соответствующее решение".

"Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие... Но они будут следующие... в принципе, я думаю, решение уже есть", — добавил Гурулев.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на май-июнь. По его словам, враг будет пытаться наступать в течение лета.

Также ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что, вероятно, Россия начнет большое наступление летом. По его словам, Украина к этому не готова, потому что не хватает снарядов и людей.

россия
война
нападение
россияне
Украина
Казахстан
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК