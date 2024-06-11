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У Росії для війни в Україні вербують засуджених жінок, — The New York Times

11 червня 2024 08:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У РФ ув'язнених жінок мобілізують для війни в Україні, — The New York Times
Засуджена жінка. Фото ілюстративне: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Росія звільняє жінок-ув'язнених, аби вони воювали проти України. Наприкінці травня росіяни з цією метою випустили на волю групу жінок із в'язниці. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.

Про це в понеділок, 10 червня, повідомило видання The New York Times.

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Що відомо про вербування засуджених жінок у РФ

За словами колишніх ув'язнених, імена яких не розголошують, щоб захистити їх від помсти з боку РФ, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Чи є це звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув'язнених — наразі невідомо.

На початку повномасштабного вторгнення покарання в Росії відбували близько 30 тисяч жінок.

"Військові вербувальники почали гастролювати по в’язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени минулого року, більше ніж через рік після того, як сили країни почали пропонувати засудженим чоловікам помилування та зарплату в обмін на бойову службу. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень, згідно з інтерв’ю з колишніми та нинішніми ув’язненими чотирьох російських жіночих в’язниць", — зазначається в матеріалі.

Які обов'язки на фронті виконуватимуть колишні засуджені — невідомо. Минулого року вербувальники, які відвідали Санкт-Петербурзьку в'язницю, пропонували ув’язненим однорічні контракти на службу бойовими санітарками, фронтовими радистками та снайперами. Тоді на цю пропозицію погодилися близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про примусову мобілізацію жінок та зниження призовного віку в Україні. Таким чином ворог намагається посіяти паніку та налаштувати цивільне населення проти військових.

Також ми повідомляли про те, що колишні ув'язнені, які мобілізувалися до українського війська, вмотивовані та швидко засвоюють матеріал.

в'язниця
жінки
війна в Україні
ув'язнені
Росія

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