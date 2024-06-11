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В России для войны в Украине вербуют осужденных женщин, — The New York Times

11 июня 2024 08:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В РФ заключенных женщин мобилизуют для войны в Украине, — The New York Times
Осужденная женщина. Фото иллюстративное: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Россия освобождает женщин-заключенных, чтобы они воевали против Украины. В конце мая россияне с этой целью выпустили на свободу группу женщин из тюрьмы. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремля преступников в своих военных усилиях.

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщило издание The New York Times.

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Что известно о вербовке осужденных женщин в РФ

По словам бывших заключенных, имена которых не разглашаются, чтобы защитить их от мести со стороны РФ, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Является ли это освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки заключенных — пока неизвестно.

В начале полномасштабного вторжения наказания в России отбывало около 30 тысяч женщин.

"Военные вербовщики начали гастролировать по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью прошлого года, более чем через год после того, как силы страны начали предлагать осужденным мужчинам помилование и зарплату в обмен на боевую службу. Однако до сих пор осужденные женщины, которые вступили на военную службу, оставались заключенными без официальных объяснений, согласно интервью с бывшими и нынешними заключенными четырех российских женских тюрем", — отмечается в материале.

Какие обязанности на фронте будут выполнять бывшие осужденные — неизвестно. В прошлом году вербовщики, посетившие Санкт-Петербургскую тюрьму, предлагали заключенным однолетние контракты на службу боевыми санитарками, фронтовыми радистками и снайперами. Тогда на это предложение согласились около 40 из 400 заключенных колонии.

Напомним, российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о принудительной мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, враг пытается посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Также мы сообщали о том, что бывшие заключенные, которые мобилизировались в украинскую армию, мотивированы и быстро усваивают материал.

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Россия

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