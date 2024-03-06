У російській Туві стався вибух на ТЕЦ — постраждали 18 людей

Пожежа на ТЕЦ у Туві. Фото: росЗМІ

У російській Республіці Тува у середу, 6 березня, пролунав потужний вибух. На Шагонарській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ та публікують кадри з місця.

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Вибух на ТЕЦ у Туві 6 березня

За даними ЗМІ, внаслідок вибуху на ТЕЦ у Туві постраждали щонайменше 18 росіян.

"Після вибуху на Шагонарській ТЕЦ у Туві госпіталізовано 18 осіб, шість перебувають у тяжкому стані, дев'ять — у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох", — йдеться у повідомленні.

За словами очільника республіки Владислава Ховалига, причини вибуху наразі встановлюються.

Він переконує, що котли ТЕЦ знаходяться у робочому стані, а до вечора планують відновити центральне опалення.

Крім того, у Туві запровадили режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 5 березня у тимчасово окупованій Феодосії в Криму дрони атакували російські воєнні об'єкти. Там був затоплений російський корабель "Сергій Котов".

Пізніше в ГУР підтвердили знищення судна та розповіли, що для цього використовували морські дрони "Magura V5".