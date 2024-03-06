В российской Туве произошел взрыв на ТЭЦ — пострадали 18 человек
В российской Республике Тува в среду, 6 марта, раздался мощный взрыв. На Шагонарской теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар.
Об этом сообщают российские СМИ и публикуют кадры с места.
Взрыв на ТЭЦ в Туве 6 марта
По данным СМИ, в результате взрыва на ТЭЦ в Туве пострадали не менее 18 россиян.
"После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, ведутся поиски еще троих", — говорится в сообщении.
По словам главы республики Владислава Ховалига, причины взрыва устанавливаются.
Он утверждает, что котлы ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, а к вечеру планируют восстановить центральное отопление.
Кроме того, в Туве был введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, 5 марта во временно оккупированной Феодосии в Крыму дроны атаковали российские военные объекты. Там был затоплен российский корабль Сергей Котов.
Позже в ГУР подтвердили уничтожение судна и рассказали, что для этого использовали морские дроны Magura V5.
Читайте Новини.LIVE!