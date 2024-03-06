В российской Туве произошел взрыв на ТЭЦ — пострадали 18 человек

Пожар на ТЭЦ в Туве. Фото: росСМИ

В российской Республике Тува в среду, 6 марта, раздался мощный взрыв. На Шагонарской теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские СМИ и публикуют кадры с места.

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Взрыв на ТЭЦ в Туве 6 марта

По данным СМИ, в результате взрыва на ТЭЦ в Туве пострадали не менее 18 россиян.

"После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, ведутся поиски еще троих", — говорится в сообщении.

По словам главы республики Владислава Ховалига, причины взрыва устанавливаются.

Он утверждает, что котлы ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, а к вечеру планируют восстановить центральное отопление.

Кроме того, в Туве был введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 5 марта во временно оккупированной Феодосии в Крыму дроны атаковали российские военные объекты. Там был затоплен российский корабль Сергей Котов.

Позже в ГУР подтвердили уничтожение судна и рассказали, что для этого использовали морские дроны Magura V5.