У російській армії збільшується рівень дезертирства

Російські військові. Фото: росЗМІ

Серед окупаційної армії Росії зростає рівень дезертирства. Зокрема, воно процвітає у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 29 квітня.

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Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тис. російських військових. Більшість з них ― близько 12 тис. утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тис. з них призвані Москвою через мобілізацію. Решта, 2 тис. ― контрактники.

У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2,5 тис. осіб.

Протягом року кількість російських військових, які хочуть дезертирувати з армії РФ, збільшилась в десять разів. Таке порівняння було проведено, використовуючи дані за кількістю звернень у січні 2023 та 2024 років.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, як командування армії РФ карає своїх солдатів за дезертирство.