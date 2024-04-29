В русской армии увеличивается уровень дезертирства

Российские военные. Фото: росСМИ

Среди оккупационной армии России растет уровень дезертирства. В частности, оно расцветает в вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной русской армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 29 апреля.

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В общей сложности в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тыс. российских военных. Большинство из них — около 12 тыс. беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тыс. из них призваны Москвой из-за мобилизации. Остальные 2 тыс. ― контрактники.

В 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2,5 тыс. человек.

В течение года количество российских военных, желающих дезертировать из армии РФ, увеличилось в десять раз. Такое сравнение было проведено, используя данные по количеству обращений в январе 2023 и 2024 годов.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как командование армии РФ наказывает своих солдат за дезертирство.