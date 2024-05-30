У роботі Monobank стався збій

Застосунок Monobank. Фото: Новини.LIVE

В роботі українського банку Monobank стався збій вдень 30 травня. Клієнтам не вдається здійснити грошові операції.

Про це стало відомо з інформації у застосунку Monobank.

Читайте також:

Збій у роботі Monobank

У повідомленні йдеться, що наразі є складнощі у роботі застосунку. Банк займається вирішенням проблеми.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", — йдеться у повідомленні.

Збій в роботі Monobank. Фото: скриншот

Нагадаємо, на деяких клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" 1 липня 2024 року чекають тарифні зміни. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівкових коштів через відділення з арештованих рахунків.

Також за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Ба більше, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.