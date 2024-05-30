В работе Monobank произошел сбой

Приложение Monobank. Фото: Новини.LIVE

В работе украинского банка Monobank произошел сбой днем 30 мая. Клиентам не удается выполнить денежные операции.

Об этом стало известно из информации в приложении Monobank.

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Сбой в работе Monobank

В сообщении говорится, что сейчас есть сложности в работе приложения. Банк занимается решением проблемы.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства", — говорится в сообщении.

Сбой в работе Monobank. Фото: скриншот

Напомним, некоторых клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" 1 июля 2024 года ожидают тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделения по арестованным счетам.

Также по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут пересмотреть установленные лимиты на переводы.