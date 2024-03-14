У Рівненській області шестикласника вдарили ножем у живіт

Працівник поліції. Ілюстративне фото: НПУ

У Дубно Рівненської області у вівторок, 12 березня, шестикласника вдарили ножем у живіт. Це сталося під час перерви в школі.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Читайте також:

Удар ножем у школі

До лікарні звернулася жінка із 11-річним сином, учнем одного із ліцеїв. У нього діагностували непроникаюче ножове поранення живота.

За попередньою інформацією, шестикласника на перерві вдарив у живіт та порізав одноліток під час конфлікту, коли потерпілий заступився за товариша.

"Втім, хлопець не одразу зрозумів, що сталося, та пішов на урок. Пізніше йому стало погано, він помітив поріз та розповів про це однокласнику, який і звернувся до шкільної медсестри", — йдеться у повідомленні.

Життю дитини нічого не загрожує. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Детальні обставини події встановлюють ювенальні поліцейські. Другий учасник конфлікту пояснив, що не хотів таких наслідків, а ніж придбав у місцевому магазині та носив із собою.

"За дії малолітнього відповідатимуть батьки — вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання за статтею 184 КУпАП2", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві на паркінгу ТРЦ сталася спроба викрадення автомобіля Mercedes-Benz GLE 300 у підприємця з різаниною. Нападників оперативно затримала поліція, і наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.