Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Рівненській області шестикласника вдарили ножем у живіт arrow

У Рівненській області шестикласника вдарили ножем у живіт

14 березня 2024 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області шестикласника вдарили ножем у живіт
Працівник поліції. Ілюстративне фото: НПУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дубно Рівненської області у вівторок, 12 березня, шестикласника вдарили ножем у живіт. Це сталося під час перерви в школі.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Читайте також:

Удар ножем у школі

До лікарні звернулася жінка із 11-річним сином, учнем одного із ліцеїв. У нього діагностували непроникаюче ножове поранення живота.

За попередньою інформацією, шестикласника на перерві вдарив у живіт та порізав одноліток під час конфлікту, коли потерпілий заступився за товариша.

"Втім, хлопець не одразу зрозумів, що сталося, та пішов на урок. Пізніше йому стало погано, він помітив поріз та розповів про це однокласнику, який і звернувся до шкільної медсестри", — йдеться у повідомленні.

Життю дитини нічого не загрожує. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Детальні обставини події встановлюють ювенальні поліцейські. Другий учасник конфлікту пояснив, що не хотів таких наслідків, а ніж придбав у місцевому магазині та носив із собою.

"За дії малолітнього відповідатимуть батьки — вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання за статтею 184 КУпАП2", — йдеться у повідомленні.

null
Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві на паркінгу ТРЦ сталася спроба викрадення автомобіля Mercedes-Benz GLE 300 у підприємця з різаниною. Нападників оперативно затримала поліція, і наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

діти
лікарні
поліція
Рівненська область
різанина
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше