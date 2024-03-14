В Ровенской области шестиклассника ударили ножом в живот

Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: НПУ

В Дубно Ровенской области во вторник, 12 марта, шестиклассника ударили ножом в живот. Это произошло во время перерыва в школе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

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Удар ножом в школе

В больницу обратилась женщина с 11-летним сыном, учеником одного из лицеев. У него диагностировали непроницаемое ножевое ранение живота.

По предварительной информации, шестиклассника на перерыве ударил в живот и порезал сверстник во время конфликта, когда пострадавший вступился за товарища.

"Впрочем, парень не сразу понял, что произошло, и пошел на урок. Позже ему стало плохо, он заметил порез и рассказал об этом однокласснику, который и обратился к школьной медсестре", — говорится в сообщении.

Жизни ребенка ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Подробные обстоятельства происшествия устанавливают ювенальные полицейский. Второй участник конфликта объяснил, что не хотел таких последствий, а нож приобрел в местном магазине и носил с собой.

"За действия малолетнего будут отвечать родители — решается вопрос о привлечении их к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию по статье 184 КУоАП2", — говорится в сообщении.

Пост полиции Ровенской области. Фото: скриншот

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