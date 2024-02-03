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У Рівненській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою — сиротами залишилися 13 дітей

3 лютого 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою — сиротами залишилися 13 дітей
ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/dsns_rivne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області у п'ятницю, 2 лютого, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинуло четверо людей. Сиротами залишилися 13 дітей.

Про це повідомляють очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, ДСНС Рівненської області та поліція Рівненської області.

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Смертельна ДТП у Рівненській області

"Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини", — розповів Коваль.

Сиротами залишилися діти з двох родин. Очільник Рівненської ОВА розповів, що наразі неповнолітні перебувають з родичами.

ДТП у Рівненській області 2 лютого
ДТП у Рівненській області. Фото: t.me/dsns_rivne

"В одній із сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій — п’ятеро. Нині усі неповнолітні перебувають з родичами. Служба у справах дітей ОВА тримає ситуацію під контролем", — додав Коваль.

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Допис Коваля. Фото: скриншот

Як сталася аварія

У п'ятницю близько 10:00 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF у селі Михалин Рівненського району.

Спочатку у ДСНС повідомляли, що деблокували із понівечених транспортних засобів трьох загиблих та двох травмованих людей.

Правоохоронці встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій Mercedes-Benz Vito — 50-річний житель села Вітковичі — виїхав на смугу зустрічного руху. Тоді він зіткнувся з вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Клесова.

Внаслідок аварії на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки — 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

"Крім того, з тяжкими травмами госпіталізували ще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні", — додали у поліції.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот
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Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 29 січня у Львові легковик зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії автомобіль повністю зім'ятий, травмувалися двоє людей.

Також ми писали, що біля Києва 28 січня на Новоірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

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