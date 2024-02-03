Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Ровенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком — сиротами остались 13 детей arrow

В Ровенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком — сиротами остались 13 детей

3 февраля 2024 14:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ровенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком — сиротами остались 13 детей
ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/dsns_rivne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровенской области в пятницу, 2 февраля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека. Сиротами остались 13 детей.

Об этом сообщают глава Ровенской ОВА Александр Коваль, ГСЧС Ровенской области и полиция Ровенской области.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Ровенской области

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской громады. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", — рассказал Коваль.

Сиротами остались дети из двух семей. Глава Ровенской ОВА рассказал, что в настоящее время несовершеннолетние находятся с родственниками.

ДТП в Ровенской области 2 февраля
ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/dsns_rivne

"В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой — пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей ОВА держит ситуацию под контролем", — добавил Коваль.

null
Пост Коваля. Фото: скриншот

Как произошла авария

В пятницу около 10:00 к спасателям поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF в селе Михалин Ровенского района.

Сначала в ГСЧС сообщали, что деблокировали из искореженных транспортных средств трех погибших и двух травмированных людей.

Правоохранители установили, что на закругленном участке дороги водитель Mercedes-Benz Vito — 50-летний житель села Витковичи — выехал на полосу встречного движения. Тогда он столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Клесова.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки — 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши.

"Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", — добавили в полиции.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот
null
Пост полиции. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером 29 января во Львове легковушка столкнулась с поездом. В результате аварии автомобиль полностью скомкан, травмировались два человека.

Также мы писали, что возле Киева 28 января на Новоирпинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.

ДТП
смерть
дети
авария
ГСЧС
полиция
Ровенская область
спасатели
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме