В Ровенской области микроавтобус столкнулся с грузовиком — сиротами остались 13 детей

ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/dsns_rivne

В Ровенской области в пятницу, 2 февраля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека. Сиротами остались 13 детей.

Об этом сообщают глава Ровенской ОВА Александр Коваль, ГСЧС Ровенской области и полиция Ровенской области.

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Смертельное ДТП в Ровенской области

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской громады. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", — рассказал Коваль.

Сиротами остались дети из двух семей. Глава Ровенской ОВА рассказал, что в настоящее время несовершеннолетние находятся с родственниками.

ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/dsns_rivne

"В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой — пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей ОВА держит ситуацию под контролем", — добавил Коваль.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Как произошла авария

В пятницу около 10:00 к спасателям поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF в селе Михалин Ровенского района.

Сначала в ГСЧС сообщали, что деблокировали из искореженных транспортных средств трех погибших и двух травмированных людей.

Правоохранители установили, что на закругленном участке дороги водитель Mercedes-Benz Vito — 50-летний житель села Витковичи — выехал на полосу встречного движения. Тогда он столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Клесова.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки — 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши.

"Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", — добавили в полиции.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Пост полиции. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером 29 января во Львове легковушка столкнулась с поездом. В результате аварии автомобиль полностью скомкан, травмировались два человека.

Также мы писали, что возле Киева 28 января на Новоирпинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.