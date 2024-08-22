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У РФ судять "азовців" — понад 20 полоненим загрожує тривале ув'язнення

22 серпня 2024 01:20
Чекарьова Марія - редактор
У Росії прокурори вимагають до понад 20 років ув'язнення для 24 захисників "Азовсталі"
Захисники "Азовсталі", які опинилися на лаві підсудних у РФ. Фото: Олександра Астахова/Медіазона
Чекарьова Марія - редактор

Понад двум десяткам українських захисників і захисниць "Азовсталі", які здалися в полон у травні 2022 року, загрожує ув'язнення на строк від 16 до 24 років. Дебати у справі військовополонених почалися в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону в середу, 21 серпня.

Про це в повідомило видання "Медіазона".

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Серед підсудних, яким загрожує позбавлення волі, дев'ятеро жінок. Вісім із них навіть не військовослужбовиці: вони були кухарками та готували їжу для бійців. Українців Давида Касаткіна та Дмитра Лабаського судять заочно, тому що вони повернулися додому в рамках обміну військовополоненими. Ще один українець, Олександр Іщенко, який мав відповідати перед російським судом, помер у СІЗО. Справу проти нього наразі закрито.

Прокуратура РФ вважає, що всі обвинувачені служили в полку "Азов", дотримувалися прорадикальних українських поглядів і негативно ставилися до російськомовного населення.

Усіх 24 українців звинувачують у насильницькому захопленні влади, вчиненому злочинною організацією (частина четверта статті 35 та стаття 278 Кримінального кодексу РФ) та в організації діяльності терористичної організації (частина перша статті 205.5 Кримінального кодексу РФ). До того ж одинадцятьом полоненим висунули обвинувачення у проходженні навчання для терористичної діяльності (стаття 205.3 Кримінального кодексу РФ).

Жінок можуть позбавити волі на строк від 16 до 19 років, а чоловіків — від 16 до 24 років. 

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