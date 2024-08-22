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В РФ судят "азовцев" — более 20 пленным грозит длительное заключение

22 августа 2024 01:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В России прокуроры требуют более 20 лет заключения для 24 защитников "Азовстали"
Защитники "Азовстали", оказавшиеся на скамье подсудимых в РФ. Фото: Александра Астахова/Медиазона
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Более двух десятков украинских защитников и защитниц "Азовстали", которые сдались в плен в мае 2022 года, грозит заключение на срок от 16 до 24 лет. Дебаты по делу военнопленных начались в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в среду, 21 августа.

Об этом сообщило издание "Медиазона".

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Среди подсудимых, которым грозит лишение свободы, девять женщин. Восемь из них даже не военнослужащие: они были кухарками и готовили еду для бойцов. Украинцев Давида Касаткина и Дмитрия Лабасского судят заочно, потому что они вернулись домой в рамках обмена военнопленными. Еще один украинец Александр Ищенко, который должен был отвечать перед российским судом, умер в СИЗО. Дело против него закрыто.

Прокуратура РФ считает, что все обвиняемые служили в полку "Азов", придерживались прорадикальных украинских взглядов и негативно относились к русскоязычному населению.

Всех 24 украинцев обвиняют в насильственном захвате власти, совершенном преступной организацией (часть четвертая статьи 35 и статья 278 Уголовного кодекса РФ) и в организации деятельности террористической организации (часть первая статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ). К тому же одиннадцати пленным предъявили обвинения в прохождении обучения для террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного кодекса РФ).

Женщин могут лишить свободы на срок от 16 до 19 лет, а мужчин — от 16 до 24 лет.

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