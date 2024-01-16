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У РФ серійного вбивцю посмертно нагородили медаллю "За відвагу"

16 січня 2024 05:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У РФ серійного вбивцю посмертно нагородили медаллю "За відвагу"
Серійний вбивця РФ. Фото: колаж УНІАН / Скріншоти
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Росії серійного вбивцю, який воював у Чечні та Україні, посмертно нагородили медаллю  "За відвагу".

Про це повідомляє громадський рух "Удмуртія проти корупції".

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Відео, які підтверджує це, опублікував очільник Увинского району Володимир Головін опублікував у Мережі відео під назвою "Ангельський безсмертний полк спеціальної військової операції".

Користувачі на ролику помітили фотографію Максима Мишкіна, якого 2009 року засудили до 24 років 11 місяців колонії суворого режиму за подвійне вбивство, замах на третє вбивство і грабіж.

"Під час суду Мишкіну було 26-років, в ЗМІ його називали "душителем бабусь". Чоловік проникав у будинки своїх жертв, душив їх подушкою, а потім виносив гроші, цінні речі та продукти. Його третій жертві вдалося вижити і заявити на нього в поліцію", — вказано у повідомленні.

Вказано, що вдалося знайти також могилу окупанта на Хохряківському кладовищі Іжевська. Він загинув 22 лютого минулого року. 

Додамо, російське керівництво регулярно видає окупантам наркотичні та психотропні речовини. Таким чином загарбників "мотивують" до "м'ясних" штурмів.

Крім того, співробітники Головного управління розвідки України перехопили розмову росіянина. Ворожий солдат скаржиться на незрозумілу ситуацію у військах Росії та вказав, що зараз існує масове дезертирство у батальйонах.

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